محافظ أسيوط: توريد 135 ألفًا و845 طن قمح محلى حتى الآن

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن توريد 135 ألفا و845 طنا من القمح المحلى موسم 2023، لـ28 شونة وصومعة وهنجرا ومركز تجميع، موزعة على مستوى مراكز المحافظة، منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن وفقاً للضوابط الموضوعة، خاصة أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لا تدخر جهداً لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية، مشيراً إلى تقديمه كافة سبل الدعم والتيسيرات وتذليل العقبات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليم المزارعين مستحقاتهم المالية أولًا بأول، وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، لمتابعة موقف توريد الأقماح بالمحافظة.