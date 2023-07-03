ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 16500 علبة سجائر مجهولة المصدر بالشرقية

سجائر
سجائر

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت الرقابة التموينية بمديرية التموين برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية بالاشتراك مع حملة قطاع وسط الشرقية وبمشاركة إدارة تموين كفر صقر، بتوجيه ضربة متتابعة لتجار السوق السوداء، حيث تم المرور على معظم التجار الذين قاموا بصرف الكمية المخصصة لهم من شركة السجائر، أكثر من مرة، وتبين قيامهم بالتصرف في كل الحصة بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع. وقد أسفر المرور عن تحرير عدد 8 محاضر جنح ضد عدد 8 تجار ببندر كفر صقر قاموا بالتصرف في كمية قدرها 16500 علبة سجائر وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح، وذلك بالمخالفة للمرسوم بقانون 95 لسنة 45 المنظم لشؤون التموين، وكذلك المرسوم بقانون 163 لسنة 50، والخاص بالامتناع عن البيع بهدف الإحتكار والبيع بأزيد من السعر، كما تم تحرير محضر جنح ضد أحد أصحاب المحلات لحيازته كمية من السجائر.

الإجراءات القانونية إجراءات القانونية الحملات التموينية والرقابية المفاجئة التموينية الانشطة التجارية الحملات التموينية

الأكثر قراءة

كشف تفاصيل الواقعة... ضحية جديدة فى "حادث التجمع"

نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2023 في مادة الكيمياء

الشهوة المحرمة.. 24 ساعة تكشف كواليس مقتل عجوز الطالبية بيد شاب ليلة العيد

لحظات الرعب الأخيرة.. ماذا واجه ركاب الغواصة تيتان قبل انفجارها؟

المئات يشيعون جنازة الفنان أحمد قنديل.. وأشرف زكى يحمل جثمانه

"اللى معاه فيديو يبعته".. مصادر بـ"التعليم" تكشف حقيقة تسريب "مدرس البحيرة" لامتحان الفيزياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون و تجارب ( 7 ) محمد عثمان اسماعيل

سيد أبو ليلة

علاقة رضوى بالخروف.. وقصف الجبهة بصناعة المحتوى

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سياسي فلسطيني لـ"الدستور": إسرائيل تصعد في جنين بشكل متقطع لتجنب ردود الفعل الدولية

رئيس الوزراء الفلسطينى: نتواصل مع الدول الشقيقة لوقف العدوان الإسرائيلى على جنين

مفتى القدس يحذر من محاولة الاحتلال الإسرائيلى التدخل فى إدارة "الأقصى" وإغلاق أبوابه