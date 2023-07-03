ضبط 16500 علبة سجائر مجهولة المصدر بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت الرقابة التموينية بمديرية التموين برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية بالاشتراك مع حملة قطاع وسط الشرقية وبمشاركة إدارة تموين كفر صقر، بتوجيه ضربة متتابعة لتجار السوق السوداء، حيث تم المرور على معظم التجار الذين قاموا بصرف الكمية المخصصة لهم من شركة السجائر، أكثر من مرة، وتبين قيامهم بالتصرف في كل الحصة بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع. وقد أسفر المرور عن تحرير عدد 8 محاضر جنح ضد عدد 8 تجار ببندر كفر صقر قاموا بالتصرف في كمية قدرها 16500 علبة سجائر وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح، وذلك بالمخالفة للمرسوم بقانون 95 لسنة 45 المنظم لشؤون التموين، وكذلك المرسوم بقانون 163 لسنة 50، والخاص بالامتناع عن البيع بهدف الإحتكار والبيع بأزيد من السعر، كما تم تحرير محضر جنح ضد أحد أصحاب المحلات لحيازته كمية من السجائر.