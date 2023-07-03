ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يناقش مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروع خطة الاستثمارية المقترحة للعام المالي 2023/2024 للديوان العام وأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، بحضور اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام، والأستاذ عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، ومديري عموم مديريات الإسكان، والطرق، والإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، ومديري هيئات المرافق المتنوعة، وعدد من الأجهزة التنفيذية.

وخلال اللقاء تم عرض ومناقشة ملامح الخطة الاستثمارية التي تم وضعها، وتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التي تهدف لضرورة استكمال خطط التنمية بالمحافظة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلى التكامل مع ما تم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية، أشاد بها الجميع على مستوى الدولة.

واستعرض محافظ بورسعيد المستهدفات المطلوب تحقيقها من برامج الخطة الاستثمارية تماشيًا مع خطة البرامج والأداء المحددة والمرتكزة على الأسس والمعايير المعدة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مستوى برامج الرصف وتدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة وبرنامج الأمن والإطفاء، والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضا وسعادة المواطن. وشدد محافظ بورسعيد على أن تكون النسبة الأكبر من الموازنة الجديدة لصالح مناطق حي الزهور والضواحي، وهي المناطق الأكثر كثافة سكانية.

وأكد محافظ بورسعيد أن الخطة الاستثمارية ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، فضلاً عن تطوير المناطق السكنية والمجمعات الخدمية، والارتقاء بكافة المشروعات التي تمس حياة المواطن، موجهًا بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء في تنفيذ خطط ومستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.

IMG-20230703-WA0044
IMG-20230703-WA0044
IMG-20230703-WA0041
IMG-20230703-WA0041
IMG-20230703-WA0040
IMG-20230703-WA0040
اجتماعا موسعا استراتيجية أحياء المحافظة الإدارة العام الأجهزة التنفيذي

الأكثر قراءة

كشف تفاصيل الواقعة... ضحية جديدة فى "حادث التجمع"

نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2023 في مادة الكيمياء

الشهوة المحرمة.. 24 ساعة تكشف كواليس مقتل عجوز الطالبية بيد شاب ليلة العيد

لحظات الرعب الأخيرة.. ماذا واجه ركاب الغواصة تيتان قبل انفجارها؟

المئات يشيعون جنازة الفنان أحمد قنديل.. وأشرف زكى يحمل جثمانه

"اللى معاه فيديو يبعته".. مصادر بـ"التعليم" تكشف حقيقة تسريب "مدرس البحيرة" لامتحان الفيزياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون و تجارب ( 7 ) محمد عثمان اسماعيل

سيد أبو ليلة

علاقة رضوى بالخروف.. وقصف الجبهة بصناعة المحتوى

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سياسي فلسطيني لـ"الدستور": إسرائيل تصعد في جنين بشكل متقطع لتجنب ردود الفعل الدولية

رئيس الوزراء الفلسطينى: نتواصل مع الدول الشقيقة لوقف العدوان الإسرائيلى على جنين

مفتى القدس يحذر من محاولة الاحتلال الإسرائيلى التدخل فى إدارة "الأقصى" وإغلاق أبوابه