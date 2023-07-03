محافظ بورسعيد يناقش مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروع خطة الاستثمارية المقترحة للعام المالي 2023/2024 للديوان العام وأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، بحضور اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام، والأستاذ عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، ومديري عموم مديريات الإسكان، والطرق، والإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، ومديري هيئات المرافق المتنوعة، وعدد من الأجهزة التنفيذية.

وخلال اللقاء تم عرض ومناقشة ملامح الخطة الاستثمارية التي تم وضعها، وتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التي تهدف لضرورة استكمال خطط التنمية بالمحافظة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلى التكامل مع ما تم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية، أشاد بها الجميع على مستوى الدولة.

واستعرض محافظ بورسعيد المستهدفات المطلوب تحقيقها من برامج الخطة الاستثمارية تماشيًا مع خطة البرامج والأداء المحددة والمرتكزة على الأسس والمعايير المعدة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مستوى برامج الرصف وتدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة وبرنامج الأمن والإطفاء، والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضا وسعادة المواطن. وشدد محافظ بورسعيد على أن تكون النسبة الأكبر من الموازنة الجديدة لصالح مناطق حي الزهور والضواحي، وهي المناطق الأكثر كثافة سكانية.

وأكد محافظ بورسعيد أن الخطة الاستثمارية ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، فضلاً عن تطوير المناطق السكنية والمجمعات الخدمية، والارتقاء بكافة المشروعات التي تمس حياة المواطن، موجهًا بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء في تنفيذ خطط ومستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.

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