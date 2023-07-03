مصدر: رأى الجهاز الفنى قد يدفع إدارة الأهلى للتعاقد مع إمام عاشور

كشف مصدر مسئول داخل الأهلي، النقاب حول حقيقة المفاوضات مع إمام عاشور، لاعب نادي ميتلاند الدنماركي الحالي والزمالك السابق لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن أمام عاشور خارج حسابات الأهلي حتى الآن، مؤكدًا إلى عدم وجود أي تفاوض في الوقت الحالي.

وأضاف أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لم تناقش موضوع ضم إمام عاشور، ولم يتم عرضه على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في الفترة الحالية، ومن ثم فإن ما يُثار بالتفاوض معه في الوقت الحالي، غير صحيح.

ولفت إلى أنه من الوارد حدوث تغيير في الأمر، خاصة أن إمام عاشور لاعب كبير يمتلك إمكانات متميزة، وفي حالة إذا ما حاز على إعجاب الجهاز الفني قد يتغير الموقف، وتتم مناقشة الأمر من كل الأوجه، وما فائدة اللاعب في حالة ضمه لصفوف الفريق.

وأوضح أن لجنة التخطيط كانت وافقت على ضم محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر، بناءً على طلب كولر، والذي تمسك بضمه عقب قرار بيع حمدي فتحي لاعب الفريق إلى الوكرة القطري.