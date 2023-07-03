ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر: رأى الجهاز الفنى قد يدفع إدارة الأهلى للتعاقد مع إمام عاشور

أمام عاشور
أمام عاشور

 كشف مصدر مسئول داخل الأهلي، النقاب حول حقيقة المفاوضات مع إمام عاشور، لاعب نادي ميتلاند الدنماركي الحالي والزمالك السابق لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن أمام عاشور خارج حسابات الأهلي حتى الآن، مؤكدًا إلى عدم وجود أي تفاوض في الوقت الحالي.
وأضاف أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لم تناقش موضوع ضم إمام عاشور، ولم يتم عرضه على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في الفترة الحالية، ومن ثم فإن ما يُثار بالتفاوض معه في الوقت الحالي، غير صحيح.
ولفت إلى أنه من الوارد حدوث تغيير في الأمر، خاصة أن إمام عاشور لاعب كبير يمتلك إمكانات متميزة، وفي حالة إذا ما حاز على إعجاب الجهاز الفني قد يتغير الموقف، وتتم مناقشة الأمر من كل الأوجه، وما فائدة اللاعب في حالة ضمه لصفوف الفريق.
وأوضح أن لجنة التخطيط كانت وافقت على ضم محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر، بناءً على طلب كولر، والذي تمسك بضمه عقب قرار بيع حمدي فتحي لاعب الفريق إلى الوكرة القطري.

لجنة التخطيط إمام عاشور الاهلى الميركاتو الصيفي محمود الخطيب

الأكثر قراءة

الشهوة المحرمة.. 24 ساعة تكشف كواليس مقتل عجوز الطالبية بيد شاب ليلة العيد

"اللى معاه فيديو يبعته".. مصادر بـ"التعليم" تكشف حقيقة تسريب "مدرس البحيرة" لامتحان الفيزياء

أحمد سيد زيزو الأول.. أغلى 10 لاعبين فى الدورى المصرى

علاقة رضوى بالخروف.. وقصف الجبهة بصناعة المحتوى

إعلان موعد الافتتاح الرسمي للعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة الأسبوع المقبل

موعد بدء الدراسة 2024 في المدارس والجامعات الحكومية والمعاهد في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

علاقة رضوى بالخروف.. وقصف الجبهة بصناعة المحتوى

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطينى: نتواصل مع الدول الشقيقة لوقف العدوان الإسرائيلى على جنين

مفتى القدس يحذر من محاولة الاحتلال الإسرائيلى التدخل فى إدارة "الأقصى" وإغلاق أبوابه

ارتفاع ضحايا هجوم الاحتلال على جنين إلى 5 شهداء