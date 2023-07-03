ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على جنين إلى 7 شهداء وإصابة 27

ارتفعت حصيلة الشهداء في مدينة جنين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على المدينة ومخيمها منذ فجر اليوم، إلى 7 شهداء، وإصابة 27 بينهم 7 بجروح خطيرة، بحسب ما أفادت فضائية "إكسترا نيوز".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، استشهاد 7 مواطنين وإصابة 27 بجروح مختلفة بينهم 7 في حالة خطرة جراء العدوان المتواصل، مؤكدة أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع نتيجة وجود إصابات خطيرة.

ومع عدوان اليوم، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 186 شهيدًا.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه، ما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيمها، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.