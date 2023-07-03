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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف تفاصيل الواقعة... ضحية جديدة فى "حادث التجمع"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت تحريات المباحث بقسم شرطة التجمع الأول، حول واقعة مصرع سيدة وإصابة أبنائها الثلاثة، عن ظهور مصاب جديد في الحادث، وهو صديق الأسرة، ٤٠ سنة، طبيب بيطري، مصاب بكسر في القدم اليسرى.

المصاب "صديق الأسرة المجني عليها"، قال أمام جهات التحقيق، إنه صديق لأسرة الدكتورة الصيدلانية التي لقت مصرعها، منذ سنوات، وجار لهم بنفس المنطقة، مشيرًا إلى أنه فوجئ بحدوث مشادة كلامية، وباستطلاع الأمر وجد المتهم يتشاجر مع الأسرة المجني عليها.

ولفت إلى أنه أثناء محاولة اصطحاب الأسرة المجني عليها لمحل سكنهم لمعرفة أسباب التشاجر وتهدئة الأمور، كما كان لديه النية للرجوع للمتهم وتهدئته ومعرفة ما يرضيه لإصلاح أي تلفيات بسيارته، إلّا أنه فوجئ به "الجاني" يستقل سيارته ويقودها بسرعة جنونية، ويدهسهم جميعًا.

كانت الأجهزة الأمنية قد انتقلت إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة ملاكي بعائلة مكونة من أب وأم وطفليهما، ما أسفر عن مصرع الأم وتدعى بسمة علي حسنين وتعمل صيدلانية بمستشفى بسيون المركزي، وتوفيت بنزيف في المخ.

كما أصيب الأب ويدعى حمدان زكي، طبيب بيطري وأطفاله، ياسين حمدان زكي 11 سنة بكدمة أسفل العين، وابنته نور حمدان جرح قطعي في الفم، وعمرها 10 سنوات، وأحمد حمدان 7 سنوات كسر بالقدم اليسرى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية التجمع الاول المجني عليهم النيابة التحقيق تحريات

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