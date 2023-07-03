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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لا يحمل رخصة.. حبس متهم تسبب في وفاة شخص بعد صدمه بمدينة نصر

صورة أرشيفيه
صورة أرشيفيه

قررت نيابة مدينة نصر اليوم الاثنين حبس قائد سيارة، تسبب في وفاة شخص في مدينة نصر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، يفيد بوقوع مصادمة ووجود متوفى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة قيادة عامل مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، صدم  أحد الأشخاص مقيم بمحافظة بنى سويف توفى متأثراً بإصابته حال عبوره الطريق بمحل البلاغ.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه والسيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية وتبين عدم حمله رخصة قيادة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

ارتكاب الواقعة الانتقال النيابة التحقيق امن القاهرة بني سويف

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