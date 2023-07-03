مستشار رئيس فلسطين: إسرائيل أكبر تنظيم إرهابي يحظى بدعم من الأمم المتحدة

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إننا أمام حرب مفتوحة تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، معقبًا: "كل عدوان يستوجب مقاومة، وهذا حق مشروع للشعب الفلسطيني وأبنائه".

وأضاف الهباش عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن ما تقوم به إسرائيل هو حرب إرهابية منظمة تشنها على الشعب الفلسطيني، منوهًا بأنها تمثل أكبر تنظيم إرهابي في العالم، ويحظى بعضوية الأمم المتحدة.

إسرائيل مهمتها العدوان والقتل والإرهاب

وتابع: “ليس من المفترض أن يكون هناك قبول في الأمم المتحدة لتنظيم إرهابي، حيث أن إسرائيل مهمتها العدوان والقتل والإرهاب، وهذا يستنزف مقاومة أبنائنا، ولا أحد يمكن أن يلوم الشعب الفلسطيني على مقاومته، وعندما يمارس حقه في الدفاع عن نفسه”.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الإسرائيليين يريدون تكريس الاحتلال لكننا نعمل على مقاومته وإنهائه، لافتًا إلى أن الإسرائيليين يتنافسون فى من يكون أكثر عدوانية على الشعب الفلسطينى.