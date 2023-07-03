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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رباعي المنتخب الأولمبي في التشكيل المثالي لدور المجموعات بأمم إفريقيا

المنتخب الأولمبى
المنتخب الأولمبى

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رباعي منتخب مصر الأولمبي ضمن التشكيل المثالي لدور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وكشف "كاف" عن قائمة تضم أفضل 11 لاعبا بعد اختتام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة (AFCON) في المغرب 2023.

ووقع الاختيار على الرباعي "حمزة علاء وحسام عبد المجيد وإبراهيم عادل وأسامة فيصل"، ضمن الفريق المثالي لمرحلة المجموعات ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وتصدر منتخب مصر الأولمبى المجموعة الثانية لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، ويواجه المنتخب الأولمبي نظيره الغيني غدًا في نصف نهائي البطولة المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

ويخوض المنتخب الاولمبى مواجه هامة فى الثامنة من مساء غدًا الثلاثاء على ستاد ابن بطوطة بالمغرب أمام المنتخب الغيني، في نصف نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا، وهي المباراة التي يسعى من خلالها الفراعنة الصغار لتحقيق الفوز للصعود رسميًا لأولمبياد باريس 2024.

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