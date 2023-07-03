جامعة القاهرة: كلية العلاج الطبيعي تحصل على تجديد الاعتماد الدولي

قال رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت إن كلية العلاج الطبيعي حصلت على تجديد الاعتماد الدولي من الاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي لمدة 5 سنوات لتصبح بذلك أول كلية على مستوى الجامعات المصرية تحصل على الاعتماد المحلي ثم الاعتماد الدولي لمرتين متتاليتين.

وأضاف الخشت في بيان اليوم - أن الكلية حصلت على هذا التجديد عقب استيفاء كافة المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة والاعتماد، في إطار رؤية الجامعة واستراتيجيتها في سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العالمية والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية بكليات الجامعة ومعاهدها.

وأوضح أن جامعة القاهرة تحرص على تطبيق كافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية في جميع كلياتها وإداراتها ومراكزها، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة لدعمها، بالإضافة لمواكبة المستجدات والتطورات العالمية في النظم التعليمية ومنهجيتها بالجامعة.

وتابع أن الجامعة تهدف الوصول إلى المستوى العالمي المرموق الذي تستحقه وتطبيق سياسات جامعات الجيل الرابع، ووضع كلياتها وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية المرموقة.

من جانبها، قالت عميدة كلية العلاج الطبيعي الدكتورة أمل يوسف إن تجديد اعتماد الكلية جاء تكليلًا للدعم الكبير والمتواصل من قبل إدارة الجامعة، بالإضافة للجهود المبذولة من كافة منسوبي الكلية.

وأضافت أن لجنة المراجعة الخارجية من الاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي ضمت الدكتور روميرو جون ادوارد أستاذ بجامعات شيليا، والدكتور اندريا تورلا أستاذ بجامعات إيطاليا؛ لمراجعة الإمكانيات البشرية والمادية لبرنامج البكالوريوس للعلاج الطبيعي، حيث أجرت اللجنة مجموعة من المقابلات مع إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس الذين تمت مناقشاتهم من قبل اللجنة وقاموا بشرح واف للعملية التعليمية والبحثية.

وتابعت أن اللجنة انتقلت بعد ذلك لتفقد القدرة المؤسسية من معامل بحثية وطلابية والمكتبة ومعامل الكمبيوتر ومصنع الأطراف الصناعية والعيادة الخارجية ومعمل التشريح ومقابلة السادة القائمين على تلك الوحدات وقاعات الدروس، كما زارت اللجنة مستشفيات قصر العيني لتقييم التدريب العملي للطلاب.

يذكر أن جامعة القاهرة قد نجحت على مدار السنوات الأخيرة في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وتحسين جودة الأداء الأكاديمي الإداري، والتحول نحو اللامركزية، وخلق بيئة إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل وزيادة الإنتاجية، وحصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومي للجودة أو تجديد الاعتماد، وذلك وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.