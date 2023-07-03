وفاة شخصين.. ارتفاع أعداد مصابي حادث تصادم أسوان لـ 43 (صور)

ارتفع عدد مصابي حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بطريق إدفو مرسي علم في حدود محافظة أسوان، ليصل 43 مصابًا، فيما لقت سيدة وطفلة مصرعهما، ليصل الإجمالي 45 ضحية إثر الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم.

ويجري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الحادث، كما تجري الجهات المعنية تحرياتها للوصول إلى الأسباب ورائه.

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن مستقلى السيارة الميكروباص والمصابين، وقع بهم الحادث عند الكيلو 67 فى طريق إدفو مرسي علم، وذلك أثناء عودتهم من حفل زفاف "فرح".

ووصل عدد من المصابين إلى مستشفى حورس “إدفو” بواسطة سيارات الإسعاف وجارى نقل الأعداد من موقع الحادث لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخراج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله.

حادث تصادم أسوان

حادث تصادم أسوان