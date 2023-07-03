"إكسترا نيوز" ترصد جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية (فيديو)

نجحت الدولة في تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، حيث زاد الدعم المخصص للمستفيدين من تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي خلال الـ9 سنوات، كما تم تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بجودة الخدمات للأسر فى هذه القرى.

وعرضت فضائية " إكسترا نيوز"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية" احتفالا بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو.

واستعرض التقرير حجم إجمالي مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية حيث وصلت إلي 529.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2023 بعدما كانت في 2013، 28.6 مليار جنيه".

وتابع التقرير أن هناك زيادة في برامج الضمان الاجتماعي وبلغت مخصصات تكافل وكرامة 31 مليار جنيه في 2023، بعدما كانت 5 مليارات جنيه عام 2013، كما تم تخصيص 202 مليار جنيه كمساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نموي سنوي 6%، مقارنة بـ 29.2 مليار في عام 2013".

وأشار التقرير إلى زيادة الحد الأدنى للأجور العاملين بالدولة لـ3500 جنيه شهريا بالنسبة إلى الدرجة السادسة، وزيادة السلع التموينية إلى 127.7 مليار جنيه مقابل 35.5 مليار جنيه قبل 9 سنوات.

وأوضح التقرير: "بالنسبة للمبادرات الصحية وبرامج التأمين الصحي الشامل، خصصت الدولة 14 مليار جنيه في الأدوية وعلاج غير القادرين، والقضاء على فيروس سي وعلى قوائم الانتظار".