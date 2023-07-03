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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط قائد سيارة تسبب فى وفاة شخص اصطدم به فى مدينة نصر

جريدة الدستور

ألقت مباحث القاهرة القبض على قائد سيارة، تسبب في وفاة شخص في مدينة نصر، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

 

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة قيادة "عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم" اصطدمت بأحد الأشخاص "مقيم بمحافظة بنى سويف" توفى متأثراً بإصابته حال عبوره الطريق بمحل البلاغ.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه والسيـــارة، وبمواجهتــه اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبـــه خشية تعرضه للمسائلة القانونية "وتبين عدم حمله رخصة قيادة".

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

مباحث القاهرة القبض على قائد سيارة مدينة نصر وزارة الداخلية

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