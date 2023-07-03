ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"10 سنوات على ثورة 30 يونيو".. إنجازات التعليم العالى بقطاع الجامعات الأهلية

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

حظى التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات خلال الـ10 سنوات الماضية في الفترة من 2014 وحتى الفترة الحالية باهتمام ودعم القيادة السياسية، وحدث تطوير شامل في منظومة التعليم الجامعي بمصر.

 

وفي هذا السياق عرضت فضائية "إكسترا نيوز" "فيديو جراف" بعنوان "التعليم العالي في 10 سنوات":

 

- فازت مصر بعضوية ورئاسة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية.

 - تنظيم المنتدى العالمى للتعليم العالى 2019 و2021.

- عقد 265 اتفاقًا ثنائيًا بين الجامعات الحكومية ونظيرتها الأجنبية.

 - 93 اتفاقًا ثنائيًا بين الجامعات الخاصة ونظيرتها الأجنبية.

- 13 برنامجًا تنفيذيًا بين وزارة التعليم العالم ونظيرتها.

- إطلاق برنامج التعليم العالى للإرشاد المهنى.

- عقد تعاون بين الجامعات التكنولوجية ونظيراتها الدولية.

 - إنشاء 3 مراكز تميز فى قطاعات الطاقة والمياه والزراعة.

10 سنوات على ثورة 30 يونيو التعليم الجامعى التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات التكنولوجية الجامعات الأهلية الجامعات الخاصة

الأكثر قراءة

"روحت اعتذرله ضربنا".. ننشر أقوال الزوج فى "دهس سيدة وإصابة أبنائها" بالقاهرة الجديدة

صاحب شخصية الشهيد إسلام مشهور فى "الاختيار 2".. وفاة الفنان الشاب أحمد قنديل

"الأرصاد": ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بداية من اليوم الأحد

شهادة البابا تواضروس الثانى عن 3 يوليو: "مرسى كان يهذى.. وفوجئت بما فعله البرادعى وقت الصلاة"

تجديد حبس جزار المونوريل و3 من معاونيه 15 يومًا

أصدقاء الفنان أحمد قنديل: لم يتحمل فراق والدته فذهب إليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون ممتلكات للفلسطينيين شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة