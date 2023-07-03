"10 سنوات على ثورة 30 يونيو".. إنجازات التعليم العالى بقطاع الجامعات الأهلية

حظى التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات خلال الـ10 سنوات الماضية في الفترة من 2014 وحتى الفترة الحالية باهتمام ودعم القيادة السياسية، وحدث تطوير شامل في منظومة التعليم الجامعي بمصر.

وفي هذا السياق عرضت فضائية "إكسترا نيوز" "فيديو جراف" بعنوان "التعليم العالي في 10 سنوات":

- فازت مصر بعضوية ورئاسة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية.

- تنظيم المنتدى العالمى للتعليم العالى 2019 و2021.

- عقد 265 اتفاقًا ثنائيًا بين الجامعات الحكومية ونظيرتها الأجنبية.

- 93 اتفاقًا ثنائيًا بين الجامعات الخاصة ونظيرتها الأجنبية.

- 13 برنامجًا تنفيذيًا بين وزارة التعليم العالم ونظيرتها.

- إطلاق برنامج التعليم العالى للإرشاد المهنى.

- عقد تعاون بين الجامعات التكنولوجية ونظيراتها الدولية.

- إنشاء 3 مراكز تميز فى قطاعات الطاقة والمياه والزراعة.