ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة على "صحراوى البحيرة"

صورة أرشيفيه
صورة أرشيفيه

لقى 6 أشخاص مصرعهم، اليوم الإثنين، وأصيب 5 آخرون بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، إثر حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز وادى النطرون بالبحيرة. 

تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين  مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين كدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم في حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي دائرة مركز وادي النطرون. 

وتم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

أشخاص مصرعهم اصابة 5 آخرين الإسعافات الاسكندرية الصحراوي الرعاية الطبية القاهرة

الأكثر قراءة

صاحب شخصية الشهيد إسلام مشهور فى "الاختيار 2".. وفاة الفنان الشاب أحمد قنديل

5 من أسرة واحدة.. مصرع وإصابة 11 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

"الأرصاد": ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بداية من اليوم الأحد

"روحت اعتذرله ضربنا".. ننشر أقوال الزوج فى "دهس سيدة وإصابة أبنائها" بالقاهرة الجديدة

مبادرة إحلال المركبات تتوسع فى 15 محافظة رغم التحديات الاقتصادية العالمية

نقيب صيادى البرلس بكفر الشيخ: "وزعنا السمك ببلاش على المواطنين ابتهاجًا ببيان 3 يوليو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون ممتلكات للفلسطينيين شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة