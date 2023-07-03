مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة على "صحراوى البحيرة"

لقى 6 أشخاص مصرعهم، اليوم الإثنين، وأصيب 5 آخرون بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، إثر حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين كدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم في حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي دائرة مركز وادي النطرون.

وتم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.