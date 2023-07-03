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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع صكوك لحوم الأضاحي على 4030 أسرة ضمن الأكثر احتياجا في أسوان

صكوك الأضاحى
صكوك الأضاحى

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قيام مؤسسة مصر الخير بذبح 93 من رؤوس الماشية كأضحية لتوزيعها على المستحقين بقرى ومدن ومراكز المحافظة ضمن حملة " صك الأضحية "، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى والوحدات المحلية والطب البيطري، وذلك تشجيعاً للجهود المبذولة للدعم والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً، وخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك

وأشاد محافظ أسوان بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير برعاية من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعي المدير التنفيذى للمؤسسة لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة لتحسين مستوى معيشة الموطنين، وهو ما يساهم بدوره في مساندة الجهود الحكومية ، وترسيخ مفاهيم التكافل بين فئات المجتمع ، ولاسيما فيما يتعلق بتوزيع لحوم الأضاحي على البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً. 

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، بأنه تم توزيع الكميات من صكوك لحوم الأضاحي الحية الطازجة خلال أيام العيد، بواسطة 62 جمعية خيرية شريكة بالمدن والقرى تحت شعار " أضحيتك مع مصر الخير ". 

وأكد على ضمان وصول هذه اللحوم لأكبر شريحة ممكنة من الأسر المستهدفة بواقع 4030 أسرة ، و16 ألف و126 مستحقا، وذلك بهدف تحقيق العدالة المطلوبة فى التوزيع، والتأكد من وصول هذه المساعدات لمستحقيها على الوجه الأكمل. 

أسوان الأسر الأكثر احتياجا اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أيام عيد الأضحى المبارك توزيع لحوم صك الأضحية عيد الأضحى المبارك

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