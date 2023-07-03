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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 إثر تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

اسعاف
اسعاف

أصيب في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.  

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم أنور عبدالكريم مبروك 61 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أمير أنور عبدالكريم 21 سنة مصاب بجرح بفروة الرأس وكدمة بالظهر، فايزة عبدالمنعم خضر 46 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مريام باري 22 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحالتهم العامة مستقرة وتم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة. 

اسماء المصابين حادث تصادم سيارتين مستشفى العلمين النموذجي الطريق الإقليمي إصابة 4 أشخاص

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