التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث سير بالجيزة

صرحت نيابة الجيزه بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر انقلاب موتوسيكل بالطريق الأقليمي بالجيزة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بالطريق الإقليمي في الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل.

ونتج عن الحادث وفاة شخص وجرى نقله إلى المستشفى المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.