ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث سير بالجيزة

جثة
جثة

صرحت نيابة الجيزه بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر انقلاب موتوسيكل بالطريق الأقليمي بالجيزة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بالطريق الإقليمي في الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل.

ونتج عن الحادث وفاة شخص وجرى نقله إلى المستشفى المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

إجراءات القانونية ادث مرورى التصريح بدفن التصريح بدفن جثة الصفة التشريحية

الأكثر قراءة

موقع أمريكى: ترامب يتصدر استطلاعات الرأى رغم عدم نشاطه الانتخابى مقارنة بمنافسيه

"الصحة" تكشف شروط التقدم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض

مقتل شخصين وإصابة 28 فى إطلاق نار عشوائى بأمريكا

الخارجية الفلسطينية: تفاخر نتنياهو بقتل الفلسطينيين يُحفز المستوطنين على اقتراف الجرائم

أوكرانيا تتصدى لهجمات روسية فى الشرق وتحرز تقدما بالجنوب

الجيش اللبنانى: 4 طائرات حربية إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون ممتلكات للفلسطينيين شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة