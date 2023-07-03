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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بكين تحذر رعاياها فى فرنسا بعد الاعتداء على حافلة تحمل سياحا صينيين فى مرسيليا

وزارة الخارجية الصينية
وزارة الخارجية الصينية

 أصدرت وزارة الخارجية الصينية ، تحذيرا بارعاياها فى مختلف أنحاء فرنسا لرمزهم حيث إلى أمنهم وتأمين سياراتهم ومحل ومؤجرهم.


الخارجية الصينية - في حالة الطوارئ ، وذلك بعد طباعة الخطوط الخارجية الصينية ، وذلك بعد طباعة الخطوط الخارجية الصينية ، مع طباعة الإطار الخارجي للسيارة. الفرنسية مساء الجمعة.


وابتعاث البيان، وابتعادا عن وزارة الخارجية الصينية، إلى أن المواطنين الصينيين في فرنسا ، يتعين عليهم متابعة الوضع الأمنى المحلى عن كثب، والابتعاد عن مناطق الاحتجاجات العنيفة.


وأوضح أن القنصلية العامة الصينية في مرسيليا، تواصلت مع الشرطة المحلية على الفور عقب حادث طارئ لتقديم المساعدة العاجلة للسائحين الصينيين، طلبت القنصلية إجراء مفاوضات مع الجانب الفرنسى للسلامة الشخصية وممتلكات الصينيين ، هناك ، ممؤكدا ، هؤلاء السياح غادروا حاليًا الأراضى الفرنسية وعادوا إلى الصين.


تشير الصحيفة إلى أن الأحداث في حين تشير إلى التعرض للرسم في المدن، و7 أيام في الصباح، في حين تشير إلى خطر التعرض للرصاص في الخارج، في حين تشير إلى تعرض شرطة ، وتكسير زجاج النوافذ الخارجية، الصين، الطبعة السابعة، ما أسفر عن إصابات طفيفة من ركاب الحافلة.

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