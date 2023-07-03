فى ذكرى ميلادها.. وداد حمدى أشهر خادمة في السينما المصرية

ولدت الفنانة الكبيرة وداد حمدي، يوم 3 يوليو عام 1924، ورحلت عن عالمنا في مارس 1994، وولدت فى محافظة كفر الشيخ، كما اشتهرت أدوارها، حيث كان أشهرها دور الخادمة خفيفة الظل التي توصل الرسائل بين الحبيبين، وشاركت في ما يقرب من 600 عمل سينمائي، وبدأت حياتها الفنية كمغنية كورس.

حياة وداد حمدي الأسرية

ولدت وداد فى محافظة كفر الشيخ، حيث كان والدلها موظف في شكرة الغزل والنسيج، وتزوجت من الفنان محمد الطوخي وهي الزيجة الوحيدة لها، وفرض عليها الاعتزال، حيث توقفت عن العمل، ثم عادت مرة آخرى على يد المطربة وردة لتشاركها مسرحية «تمر حنة».

حياة وداد حمدي الفنية

تخرجت وداد حمدي من معهد التمثيل ليقدمها لتبدأ مسيرتها الفنية في هذا جناه أبي، ثم مسرحية شهرزاد وذلك مع الفرقة القومية المصرية، وقدمت العديد من الأعمال المسرحية، كان أبرزها، عزيزة ويونس وأم رتيبة و20 فرخة وديك، عشرة على باب الوزير، لعبة اسمها الحب، إنهم يقتلون الحمير، الدنيا لما تضحك، مين مبيحبش زوبة.

أعمال وداد حمدي الفنية

- العيش والملح

- أجازة في جهنم

- الستات كدة

- شاطئ الغرام

- فتح مصر

- عاشت في الظلام

- الحب لا يموت

- طلاق سعاد هانم

- الشاطر حسن

- المستقبل المجهول

- العرسان الثلاثة

- قبّلنى يا أبي

- أحمر شفايف

- ضحايا المدينة

- أول نظرة

- الخمسة جنيه

- عنتر وعبلة

- لمن يكون الانتقام

- حايجننوني

- نساء محرمات

- قلب يحترق

- أم رتيبة

- حسن ونعيمة

- كل دقة في قلبي

- عاشت للحب

- ليلى بنت الشاطئ

- الطريق المسدود

- مجرم في إجازة

- رحمة من السماء

- مع الأيام

- المعلمة

- وكر الملذات

- لن أبكي أبدا

- فتى أحلامي

- طريق الأمل

- قتلت زوجتي

- معجزة السماء

- العروسة الصغيرة

- قصة حبي

- لحن الوفاء

- في سبيل الحب

- عاشق الروح

- ليالي الحب

- مرت الأيام

- آثار في الرمال

- شرف البنت

- قلوب الناس

- الأنسة حنفي

- فتوات الحسينينة

- كدبة أبريل

- فالح ومحتاس

- يا ظالمني

- العمر واحد

- أربع بنات وضابط

- خطف مراتي

- قرية العشاق

- لمين هواك

- نساء بلا رجال

- غرام بثينة

- مكتوب على الجبين

- ابن للإيجار

- نافذة على الجنة

- طريق السعادة

- شريك حياتي

- وفاء

- يا حلاوة الحب

- المساكين

- على كيفك

- آمنت بالله

- ظلمت روحى

- سماعة التليفون

- تعال سلم

- ضحيت غرامي

- طيش الشباب

- ورد الغرام

- ليلة الحنة

- حبيب الروح

- فرجت

- لك يوم ياظالم

- وهيبة ملكة الغجر

- الحب في خطر

- بلد المحبوب

- حماتى قنبلة ذرية

- ليلة غرام

- مكتب الغرام

- أنا الماضي

- زوج الأربعة

- الأفوكاتو مديحة

- معلش يا زهر

- قمر 14

- آه من الرجالة

- المليونير

- بنت باريز

- إشاعة حُب

- النصف الآخر

- شقاوة رجالة

- العلمين

- هارب من الأيام

- المصيدة

- أميرة العرب

- قصة ممنوعة

- يوم الحساب

- عاصفة من الحب

- العملاق

- العاشقة

- عنتر بن شداد

- نهاية الطريق

- وداعا يا حب

- الليالي الطويلة

- رحلة داخل امراة

- شيلنى وأشيلك

- الأزواج الشياطين

- أفواه وأرانب

- على من نطلق الرصاص

- في الصيف لازم نحب

- نساء الليل

- يا عزيزي كلنا لصوص

- ولاد الإيه

- طبول في الليل

- من فضلك واحسانك

- علي بيه مظهر و40 حرامي

- الهلفوت

- طابونة حمزة

- حسن بيه الغلبان

- الحقيقة اسمها سالم

- إللي رقصوا على السلم

- وتمت أقواله

- الراقصة والحانوتي

- الفرقة 12

وفاة وداد حمدي

رحلت وداد حمدي عن عالمنا في 26 مارس 1994، حيث قتلها الريجسير متى باسيليوس طعنًا بالسكين طمعًا في مالها بعد فشله في العثور على الفنانة يسرا كي يقتلها، ألقي القبض عليه، وتم الحكم عليه بالإعدام.