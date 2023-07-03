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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد محجوب لـ"الشاهد": الإخوان استعانوا بتجار سلاح ومخدرات لترهيب القضاة

المستشار خالد محجوب
المستشار خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، إن محكمة استئناف الإسماعيلية إذا كانت قضت برده وعدم صلاحيته للنظر في قضية "اقتحام السجون" كان سيلتزم بالحكم:"أنا في محراب العدالة وأول الملتزمين بأحكام القضاء". 

أضاف محجوب خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "إذا كان قد صدر حكمًا لصالح الطرف الآخر بأنني لا أصلح للنظر في هذه الدعوى كنت سألتزم تمامًا".

وتابع "المحامي اللّي عمل الرد ليس له صفة بحكم القضاء، وبالتالي رفضت حضوره"، مشيرًا إلى أن الإخوان كانوا يستعينون بأصحاب الأنشطة الإجرامية من تجار سلاح ومخدرات في سيناء علشان يرهبوا المحكمة والقضاة". 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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خالد محجوب لـ"الشاهد": الإخوان قالوا إني لا أصلح للنظر في قضية "اقتحام السجون"

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