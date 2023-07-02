خالد داغر: نقل احتفالية 30 يونيو تليفزيونيًا على الهواء لتعزيز الحماسة الوطنية

بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو، كما تختتم موسمها الفنى 2022 - 2023، حيث تقام احتفالية فنية تضم نخبة مختارة من المؤلفات الوطنية والرومانسية الشهيرة يقدمها نجوم الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، بمشاركة طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور سامح صابر ومن إخراج مهدى السيد ويصاحبها تابلوهات حركية تصميم سالى أحمد وذلك فى الثامنة والنصف مساء الإثنين 3 يوليو على المسرح الكبير.

ومن جانبه، أكد رئيس الأوبرا أنه تم الاتفاق مع مجموعة قنوات الحياة، على نقل الاحتفالية تليفزيونيًا على الهواء مباشرة لتعزيز ودعم الحماسة الوطنية فى نفوس جموع الشعب المصرى وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على ألوان من فنون الأوبرا الجادة.

وأضاف أن البرنامج يضم مجموعة من أهم وأشهر مؤلفات الموسيقى العربية الرومانسية والوطنية، منها: موسيقى "الضوء الشارد"، "طير بينا يا قلبي"، "لولا الملامة"، "حبايب مصر"، "مشربتش من نيلها"، "بلدي"، "طوبة فوق طوبة"، "تسلم إيديك"، "يا مصر يا أم الأمم"، "ع الدوار"، "بهية"، "أوبريت الحدود"، "أوبريت لو كنا بنحبها"، "بالأحضان"، وغيرها. يؤديها أميرة أحمد، محمد حسن، حنان عصام، ياسر سليمان، آية عبدالله، أشرف وليد، أمنية بكر، كنزى، فرح الموجي، مؤمن خليل، أحمد سعيد، أحمد عفت، وإيمان عبدالغني.

وأشار إلى أن الأوبرا المصرية قدمت في موسمها 2022-2023 فعاليات فنية وثقافية متنوعة، وصل عددها إلى 940 حضرها أكثر من مليون مشاهد، وهدفت إلى دعم وتعزيز التراث ونشر الألوان الإبداعية الجادة ورعاية الموهوبين والنابغين، إلى جانب مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات العالمية.