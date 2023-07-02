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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الخميس.. مناقشة كتاب "البحث عن السعادة" لريم بسيوني بالحرية للإبداع بالإسكندرية

كتابالبحث عن السعادة
كتاب"البحث عن السعادة"

تناقش الروائية الدكتورة ريم بسيوني أحدث إصداراتها "البحث عن السعادة.. رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة"، في تمام السابعة من مساء الخميس 13 يوليو بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

وفي أحدث إصداراتها "البحث عن السعادة رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة" “تشرح الكاتبة مفهوم السعادة المرتبطة بالرضا، وذلك من خلال رحلة تاريخية وفكرية عبر الصوفية منذ العصر الأموي وحتى العصر المملوكي، تركز الكاتبة على الحالة الإنسانية للمفكر الصوفي ورحلته للوصول إلى الرضا، لنعرف كيف يحدث الرضا بعد البلاء؟ وهل نرضى ونحن نتعرض لظلم، أو فقد، أو فقر، أو مرض؟ ما سر السعادة؟ نحتاج للقراءة عن الصبر والبلاء عند علماء الصوفية، والحديث عن الخلق العظيم الذي يؤدي إلى التحرر في الدنيا، للفهم الأعمق للصوفية، ومعرفة كيف وصل الصوفي إلى هذه السعادة”.

ريم بسيوني، كاتبة وروائية مصرية، أستاذة في الجامعة الأمريكية، فائزة بجائزة ساويرس الأدبية عن روايتها “الدكتورة هناء”، وجائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها “بائع الفستق وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها أولاد الناس ثلاثية المماليك”.

ولدت ريم بسيوني في السادس من مارس عام 1973 في محافظة الإسكندرية، حصلت على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة الإسكندرية، بعد تخرجها تم تعينها في نفس الجامعة، ولكنها قررت مواصلة دراستها في الخارج وحصلت على الماجستير والدكتوراه من جامعة أكسفورد في بريطانيا في “علم اللغويات”، ثم حصلت على الدكتوراه في “تحليل الخطاب السياسي” من جامعة أوكسفورد، وقامت بالتدريس في نفس الجامعة.

حاضرت في بعض الجامعات الأمريكية عن الفكر والثقافة والأدب العربي.

عملت لفترة قصيرة في المملكة المتحدة، قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة، ومن هناك انتقلت إلى جامعة جورج تاون.

عادت إلى مسقط رأسها “مصر” عندما انضمت إلى الجامعة الأمريكية في القاهرة في عام 2013.

تقوم بكتابة القصة والرواية باللغتين العربية والإنجليزية.

صدر لها تسع روايات هي (بائع الفستق)، ورواية (رائحة البحر)، ورواية (الدكتورة هناء)، ورواية (الحب على الطريقة العربية)، ورواية (اشياء رائعة)، ورواية (مرشد سياحي)، ورواية (أولاد الناس ثلاثية المماليك)، ورواية (سبيل الغارق الطريق والبحر)، ورواية (القطائع ثلاثية ابن طولون).

ترجم أعمالها مترجم روايات نجيب محفوظ، روجر آلن.

الروائية الدكتورة ريم بسيوني البحث عن السعادة رحلة في الفكر الصوفي أسرار اللغة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

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