ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق: اعتصام المثقفين أول رد فعل قوى ضد الإخوان

الدكتور أحمد مجاهد
الدكتور أحمد مجاهد

قال الدكتور أحمد مجاهد، رئيس قسم الدراما والنقد بجامعة عين شمس، ورئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، إن اعتصام المثقفين كان الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو، وأول رد فعل قوي ضد الإخوان.

 

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الشعب المصري يمتلك هوية خاصة، ولم تستطع أي قوة استعمارية على مدار التاريخ سلب تلك الهوية، لافتًا إلى أن مصر تعرضت للاحتلال الفرنسي والإنجليزي، ولم تتحول لغة الشعب المصري إلى الإنجليزية أو الفرنسية، بل إن الشعب المصري أثر في الاحتلال وأصبحوا يتحدثون باللغة العربية.

 

ولفت إلى أن الشعب المصري كان ينظر للإخوان على أنهم  فصيل ديني و"بتوع ربنا"، لهذا السبب انتخبوهم، ونجح الإخوان في الانتخابات، لكن بعد وصولهم للحكم، تبين للشعب المصري العكس، وأن جماعة الإخوان ليس لها أي علاقة بالدين، ولكنها تنظيم سياسي يستغل الدين.

أحمد مجاهد اعتصام المثقفين الإخوان

الأكثر قراءة

بعد التاريخ والفيزياء.. كيف يستعد طلاب الثانوية العامة نفسيًا للامتحانات المتبقية

قطع فى أوتار القدم.. الإعلامى أحمد يونس يتعرض لحادث سير

ذكرى 3 يوليو.. سرى جدًا.. كيف تم تصوير مظاهرات ثورة 30 يونيو؟

البحث عن كلب شرس عقر معلمة بالساحل

ثروت: ترحيب بعودة السياحة الإيرانية إلى مصر وتوقعات بأعداد كبيرة

إصابة شريف مدكور بفيروس كورونا بعد عودته من الحج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون ممتلكات للفلسطينيين شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة