رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق: اعتصام المثقفين أول رد فعل قوى ضد الإخوان

قال الدكتور أحمد مجاهد، رئيس قسم الدراما والنقد بجامعة عين شمس، ورئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، إن اعتصام المثقفين كان الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو، وأول رد فعل قوي ضد الإخوان.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الشعب المصري يمتلك هوية خاصة، ولم تستطع أي قوة استعمارية على مدار التاريخ سلب تلك الهوية، لافتًا إلى أن مصر تعرضت للاحتلال الفرنسي والإنجليزي، ولم تتحول لغة الشعب المصري إلى الإنجليزية أو الفرنسية، بل إن الشعب المصري أثر في الاحتلال وأصبحوا يتحدثون باللغة العربية.

ولفت إلى أن الشعب المصري كان ينظر للإخوان على أنهم فصيل ديني و"بتوع ربنا"، لهذا السبب انتخبوهم، ونجح الإخوان في الانتخابات، لكن بعد وصولهم للحكم، تبين للشعب المصري العكس، وأن جماعة الإخوان ليس لها أي علاقة بالدين، ولكنها تنظيم سياسي يستغل الدين.