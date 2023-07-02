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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سياسي: روسيا تخشى من موجة ثانية للهجوم المضاد الأوكراني

الهجوم الأوكراني
الهجوم الأوكراني

قال رامي القليوبي، الباحث السياسي، إن هناك اجماع بين المحللين الروس أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يكن ناجحًا ولم يحقق الهدف منه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مخاوف روسية من شن أوكرانيا مرحلة ثانية من الهجوم المضاد، مشيرًا إلى أن أحد السلطات الموالية لروسيا في الشرق الأوكراني، قالت إن الجيش الأوكراني يقوم بعمليات مضادة ليربك الجيش الروسي.

وتابع، أن القوات الروسية تعاني من غياب قوات "فاجنر" عن ساحة المعركة بعد أن كانت القوة الضاربة وهذا تحدي صعب، لأن فاجنر كانت تقود قوات شديدة المخاطر حتى لاتدفع روسيا بجنودها، موضحًا أنه قبل أسبوع عناصر "فاجنر" كان يتم تصويرهم على أنهم أبطال واليوم يسعى الإعلام الروسي لتصويرهم على أنهم ضعفاء لأن القوات العسكرية الخاصة أكثر فاعلية وكفاءة من أفراد الخدمة النظامية لاأهم يعتمدون على قوات مدربة.

روسيا لا تتعامل مع أي تصريحات تصدر من الرئيس الأوكراني

وأشار إلى أن روسيا لا تتعامل مع أي تصريحات تصدر من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، لأنه تعلم أنها موجهة للداخل الأوكراني وللغرب لاقناعه بتقديم الدعم لأوكرانيا. 

الباحث السياسي الهجوم المضاد مرحلة ثانية روسيا الجيش الروسي فاجنر

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