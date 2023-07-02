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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أمير كرارة: حسين المنباوي ساعدني في إخراج الروح الكوميدية بـ"البعبع"

أمير كرارة
أمير كرارة

أعرب النجم أمير كرارة عن سعادته الشديدة بنجاح فيلمه الجديد “البعبع” وتحقيقه إيرادات كبيرة بشباك التذاكر، ضمن قائمة موسم أفلام عيد الأضحى الجاري.

 

وقال “كرارة” في تصريح لـ الدستور، عن تعاونه الثاني مع المخرج حسين المنباوي إنه سعيد جدًا بالتعاون معه، ووصفه بالمبدع، مشيرًا إلى أنه  يعتبره من أفضل المخرجين خلال الوقت الحالي، ويجده مخرج يعي لما يفعله ويهتم بأدق التفاصيل، وله رؤية فنية خاصة، مؤكدًا أنه استمتع بكواليس التصوير معه وأنه يعتبر تعاونه معه هو كرم من الله عز وجل، سواء بمسلسل "سوق الكانتو" أو فيلم "البعبع".

 

وتابع: “المنباوي شجعني لإخراج الروح الكوميدية التي بداخلي، خاصة  أن الجمهور اعتاد أن يراني في أدوار جد وأكشن، وأسعدني جدا ردود الأفعال حول البرومو فقط فور طرحه”، مشيرًا إلى أنه كان في حاجة شديدة للاختلاف والظهور بشخصية جديدة، لافتا إلى أنه هو ما حققه بالفعل مع المخرج حسين المنباوي، من خلال تقديمه لشخصية "طه" في "سوق الكانتو"، و"سلطان البعبع" بفيلم "البعبع". 
 

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