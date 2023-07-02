"تموين الأقصر": صرف 2.7 مليون رغيف خبز مدعم خلال اليوم الأول من يوليو

أعلن وكيل وزارة التموين بالأقصر، الدكتور تامر مختار، صرف 2.7 مليون رغيف خبز مدعم بالبطاقات التموينية خلال اليوم الأول من شهر يوليو الجارى، من خلال 305 مخابز بلدية مدعمة.

وأضاف وكيل الوزارة فى تصريح اليوم الأحد، أنه تم صرف كمية قدرها 373 طن دقيق بلدى مدعمًا من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية.

وأشار إلى صرف سلع تموينية من مختلف المنافذ بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه، كما تم صرف سلع حرة بمبلغ 62 ألف جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر يونيو لـ4639 بطاقة.

كما تم تحرير 26 محضرًا ومخالفة تموينية فى مجال المخابز البلدية والأسواق وجار المتابعة للأسواق والأنشطة المختلفة واستقبال أي شكاوى تتعلق بالحالة التموينية، وذلك بناءً على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى ومحافظ الأقصر مصطفى ألهم بمتابعة الحالة التموينية بالمحافظة.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات شهر يوليو لصالح أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وذلك عبر فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين ومنافذ جمعيتي.

وأكد المتحدث الرسمى معاون وزير التموين أحمد كمال أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار فتح 30% من مخازن الجملة خلال أيام عيد الأضحى.

وقال المتحدث الرسمى معاون وزير التموين والتجارة الداخلية إن منافذ ‏صرف السلع التموينية تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى ‏أن مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة والمصرية) ‏ستوفر احتياجات منافذ صرف السلع من السلع المقررة على ‏بطاقات الدعم التمويني.

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفر جميع الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 32 صنفًا.