ورشة عمل لتسجيل المستلزمات الطبية المحلية غير الحاصلة على شهادات جودة

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن الإجراءات والقواعد المنظمة لتسجيل المستلزمات الطبية المحلية غير الحاصلة على شهادات جودة.



وتهدف ورشة العمل إلى تعريف ممثلي الشركات على الإجراءات والقواعد المنظمة لتسجيل المستلزمات الطبية المحلية الصنع غير الحاصلة على شهادات جودة، مع تسليط الضوء على الأخطاء الشائعة وتوضيح كيفية تجنبها.



ومن المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الخميس الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٣ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادى ومتاح الحضور عبر إحدى المنصات الإلكترونية.



ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات ومصانع المستلزمات المحلية والأدوية.



تبدأ ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للتسجيل في ورشة العمل يوم الثلاثاء الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٣.

