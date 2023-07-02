ثروت: ترحيب بعودة السياحة الإيرانية إلى مصر وتوقعات بأعداد كبيرة

قال محمد ثروت، عضو غرفة شركات السياحة والمتخصص في السوق العربية، إن عودة السوق الإيرانية مرة أخرى إلى مصر ستمثل إضافة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، حيث إن الإيرانيين عاشقون لمصر والمزارات الدينية فيها، مشيرًا إلى أن فتح الأسواق أمام شركات السياحة سيسهّل من عملها في جلب الأفواج السياحية من مختلف الأسواق.

وتوقع ثروت، في تصريحات لـ"الدستور"، أن نشهد خلال الفترة المقبلة إعدادًا سياحيًا كبيرًا من السائحين الإيرانيين، وخاصة أنهم لديهم تعطش للزيارة من جديد. وطالب الخارجية المصرية بالإعلان عن التأشيرات الممنوحة للسائحين الإيرانيين والضوابط التي تسمح بدخولهم إلى مصر ورفع أي قيود لنشهد تدفقات سياحية كبيرة منهم.

وأشار ثروت إلى أن شركات السياحة المصرية بعد الإعلان عن عودة العلاقات السياحية وترحيب الجانبين بالعودة ستتجه أنظارها نحو السوق لاستقطاب الأعداد السياحية منه.

جدير بالذكر أن وكالة "تسنيم للأنباء" قد أعلنت عن أن نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة صرحت بأن أول دفعة من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال شهر ونصف.

وأضافت الوكالة أنه عندما يتم افتتاح القنصلية الإيرانية في مصر، لن يتم استخدام العراق كدولة وسيطة لأنه يزيد الوقت والتكلفة، نقلًا عن وكالة أنباء العالم العربي.