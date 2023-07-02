التهامى: الرئيس السيسى تولى حكم مصر وهى بأسوأ حالاتها بعد الإخوان

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن ثورة 30 يونيو انتفض فيها الشعب لكي يقضي على حكم الإخوان.

ووجه، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، التحية للشعب المصري الذي قام بهذه الثورة، والرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي قادها ورضي أن يرأس الدولة المصرية والتي كانت في أسوأ حالاتها حتى وصلت لما هي عليه الآن من نجاحات في كافة المناحي، موجهًا تحية للجيش المصري الذي حمى الثورة.

وتابع، أن الحوار الوطني، هو نتيجة لثورة 30 يونيو لأنه حرك المياه الراكدة لأن كافة الأحزاب ناقشت القضايا المطروحة على الساحة ولجنة أمناء الحوار الوطني لم تترك شاردة ولا واردة إلا وطرحتها على مائدة الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الأمر الآن أصبح واضحًا أن جميع نبض الشعب المصري يناقش ونتيجة هذه المناقشات ترفع للرئيس حتى يتناولها طالما حدث عليها إجماع من الحاضرين.

لا توجد خطوط حمراء في الحوار الوطني

وأكد أنه منذ الجلسة الأولى للحوار الوطني، لا توجد خطوط حمراء ولا إقصاء لأي رأي وهذا ما رأيناه والجميع موجود ولا توجد مصادرة على أي كلمات، فالحوار يدار بطريقة ديمقراطية بحتة وهو نتيجة مجهود وتراكمات ثقافية حدثت في السنين السابقة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه جاء بعد فترة حالكة من الظلام ومرت على الدولة أيام عصيبة.