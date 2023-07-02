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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«التيار الإصلاحى الحر»: القوات المسلحة كانت تدرك جميع المخاطر

ناجى الشهابى
ناجى الشهابى

قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل عضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر، إن مصر حبست أنفاسها فى انتظار ما يسفر عنه اجتماع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بممثلى القوى الوطنية، الذى استمر لمدة ٦ ساعات كاملة.

وأضاف «الشهابى»: «فى هذا الوقت، كان الشعب المصرى وأحزابه وقواه السياسية فى شوارع المحروسة وميادينها فى انتظار نتائج هذا الاجتماع التاريخى، الذى خرج ببيان ٣ يوليو وغيّر وجه التاريخ المصرى الحديث، وأعاد تشكيل مستقبل المنطقة».

لافتًا إلى أن القائد العام أكد فى هذا الاجتماع التاريخى أنه شخصيًا وأبناءه من الضباط والجنود فى الجيش والشرطة سيتحملون مسئولية حماية الوطن والشعب، مع إدراكهم جميع المخاطر.

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