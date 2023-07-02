مراسل "إكسترا نيوز" يكشف أهم إنجازات حياة كريمة بقرية "الأحراز" بالقليوبية

كشف تيموثي إيهاب، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، عن أهم ما تم إنجازه في قرية الأحراز بمركز شبين القناطر بالقليوبية ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وقال، خلال تصريحاته لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن قرية الأحراز هي إحدى القرى النموذجية داخل مركز شبين القناطر للمشروع القومي حياة كريمة وشهدت تطويرات عديدة وأصبح يتوفر بها كل الخدمات الممكنة.

ما تراه اليوم عكس ما كان منتشرًا لسنوات عن الريف المصري

وأضاف أن ما تراه اليوم عكس ما كان منتشرًا لسنوات عن الريف المصري، وأنه بعيد عن مركزية الخدمات التي تتواجد في عواصم المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، ومركز طب الأسرة، ومركز الشباب ونقطة الإسعاف، ومركز الشرطة، ومركز للخدمات البيطرية، وكذلك المدارس المتطورة، وكل المراكز تقدم خدمات مؤسسات الدولة بشكل متطور للغاية.

وأشار إلى أنه يوجد بالقرية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ويقدم خدمات 7 جهات في الدولة عبر 7 شبابيك، موضحًا أن القرية تم تطبيق نظام تبطين الترع بها.