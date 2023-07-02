قطع فى أوتار القدم.. الإعلامى أحمد يونس يتعرض لحادث سير

تعرض الإعلامي أحمد يونس لحادث سير مؤلم، نتج عنه إصابته بقطع في أوتار القدم، وخضع اليوم لعملية جراحية دقيقة.

جدير بالذكر أن قدم أحمد يونس الموسم الخامس من برنامج "أتوبيس السعادة" بمطلع شهر يونيو الجاري، وهو فكرة وتقديم الإعلامي أحمد يونس، رئيس التحرير هدى رشوان، منتج فني كريم أبوزيد، ومن إخراج أحمد الجنايني.

وكان يونس شارك في رمضان 2023 ببرنامج "عمارة الحاج رمضان" على "الراديو 9090"، حيث رصد طقوس المصريين في مختلف المحافظات، تمت إذاعته في تمام الساعة 5:20 قبل أذان المغرب.

من جهة أخرى، شهد معرض القاهرة الدولى للكتاب تواجد الإعلامي أحمد يونس الذي اعتاد على المشاركة بمعرض الكتاب من كل عام، حتى وإن لم يشارك بأعمال روائية من تأليفه ولكنه يحرص على التواجد، وفور مشاهدته التف حوله عدد كبير من الجمهور حوله وسؤاله عن أعماله الجديدة، رغم إعلانه عن عدم إصدار أي أعمال روائية جديدة خلال الدورة الحالية أو المقبلة من معرض الكتاب.