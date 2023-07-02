الصحة: نستهدف 1000 وحدة رعاية أولية ضمن مبادرة الرئيس لتطوير خدمات الرعاية

قال الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة والتمريض بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل على تجهيز المنشآت الطبية المقرر إدراجها بالمرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات وحدات الرعاية الصحية الأولية، بالتوازي مع المرحلة الأولى، حيث يتم التنسيق مع مديريات الشئون الصحية، والإدارة المنفذة لمشروع حياة كريمة لاختيار المنشآت وتقييمها لإدراجها ضمن المبادرة.

وأشار لـ"الدستور"، إلى أنه من المقرر أن تستهدف المرحلة الثانية 1000 وحدة ومركز رعاية أولية، لافتًا إلى أنه جارٍ اختيار المنشآت وتقييمها تمهيدًا لإدراجها ضمن المبادرة، مضيفًا أن المرحلة الأولى تستهدف 251 منشأة صحية فى 251 إدارة صحية فى 21 محافظة من المحافظات غير المدرجة حاليًا في منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف لتطبيق استراتيجية الوزارة القائمة على دعم الانتقال التدريجي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات.

وأكد أن المبادرة تهدف إلى الحرص على تعظيم استفادة أكثر من 80 مليون مواطن من خدمات الرعاية الأولية وتيسير حصولهم عليها بأعلى كفاءة وجودة وبالقرب من موقعهم الجغرافي.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المبادرة تعمل على 3 محاور تتضمن تفعيل العيادات التخصصية وتشغيل خدمات الطوارئ على مدار 24 ساعة، وخدمات الزيارة المنزلية.



وبدورها أعلنت وزارة الصحة والسكان عن التشغيل التجريبي لـ180 منشأة ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية.



يذكر أن اختيار 180 نموذج منشأة رعاية أولية للعمل بالتشغيل التجريبي شمل 21 محافظة تضمنت؛ "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مطروح، كفرالشيخ، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، البحيرة، الفيوم، أسيوط، قنا، سوهاج، المنيا، بني سويف، دمياط، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد".