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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إنجازات لا تُحصى.. "إكسترا نيوز" تستعرض أبرز اكتشافات مصر الأثرية بعد 30 يونيو

اكتشافات أثرية
اكتشافات أثرية

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” تقريرًا مفصلًا عن أبرز الاكتشافات الأثرية المصرية بعد ثورة 30 يونيو.

اكتشافات أثرية بعد 30 يونيو

وأكد التقرير أنه تم اكتشاف مقبرة أثرية محفورة في الصخر تعود للعصر اليوناني الروماني غرب محافظة أسوان، كما أن المدينة المفقودة تحت الرمال وكانت تسمى “صعود آتون”.

وأوضح التقرير أنه تم العثور على 59 تابوتًا مختومًا بداخل معظمها مومياوات في جنوب القاهرة.

وأشار إلى أن مقبرة “ثاري” من أهم المقابر بمنطقة أهرامات الجيزة.

اكتشافات مصر الحضارية

وتابع، أنه تم اكتشاف 4500 قطعة أثرية لتمثال الملك بسماتيك الأول بالمطرية، إضافة إلى اكتشاف 5 مقابر تعود للعصر الروماني بمنطقة بئر الشغالة في واحة الداخلة.

وذكر أنه تم الكشف عن عدد من أجزاء تماثيل للمعبودة “سمخت” وأبوالهول بالبر الغربي بالأقصر.

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