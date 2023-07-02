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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معلم فيزياء يحلل الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2023: "متوازن"

طلاب الشعبة
طلاب الشعبة

علق أحمد الحفناوي، خبير مادة الفيزياء، على مستوى الامتحان، الذي أداه طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة صباح اليوم.

وقال الحفناوي لـ الدستور، إن الامتحان متوازن جدًا ما بين الصعوبة والسهولة، وبه 35 سؤالا متوسطين وحوالي 7 أسئلة للطلبة المتفوقين.

وأكد خبير المادة أن الامتحان متوسط، وعوض الطلاب عن صعوبة امتحان الكيمياء.

كان قد أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الفيزياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد ( 475095) ألف طالب/ طالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ بإجمالى عدد (259566) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالبًا/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما أدى عدد (255) طالبًا/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الفلسفة (فترة أولى)، ومادة المنطق (فترة ثانية).

2022 2023 أحمد الحفناوي التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدراسة الثانوية العامة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العام امتحانات الثانوي امتحان الكيمياء امتحانات الثانوية

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