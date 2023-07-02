معلم فيزياء يحلل الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2023: "متوازن"

علق أحمد الحفناوي، خبير مادة الفيزياء، على مستوى الامتحان، الذي أداه طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة صباح اليوم.

وقال الحفناوي لـ الدستور، إن الامتحان متوازن جدًا ما بين الصعوبة والسهولة، وبه 35 سؤالا متوسطين وحوالي 7 أسئلة للطلبة المتفوقين.

وأكد خبير المادة أن الامتحان متوسط، وعوض الطلاب عن صعوبة امتحان الكيمياء.

كان قد أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الفيزياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد ( 475095) ألف طالب/ طالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ بإجمالى عدد (259566) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالبًا/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما أدى عدد (255) طالبًا/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الفلسفة (فترة أولى)، ومادة المنطق (فترة ثانية).