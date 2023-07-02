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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف عقبة: المبادرات الطبية نقلة كبيرة فى النظام العلاجى بمصر

أشرف عقبة
أشرف عقبة

قال أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة السابق بكلية الطب جامعة عين شمس، إن مبادرة 100 يوم صحة، تستكمل كل ما تم إجراؤه من مبادرات سابقة والتي كان لها دور كبير في الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، وهذا نقلة كبيرة في النظام العلاجي في مصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاكتشاف المبكر للأمراض وعلاجها يجعلنا نتعامل مع حالات بسيطة ويعطي الفرصة لعدم الدخول في المضاعفات والمشاكل الصحية الكبيرة.

المبادرات نقلت مصر نقلة نوعية كبيرة في مجال تقديم الخدمات الصحية 

وأكد أن هذه المبادرات نقلت مصر نقلة نوعية كبيرة في مجال تقديم الخدمات الصحية من خلال وحدات الرعاية الأولية والقوافل الطبية، إلى جانب تجهيز المستشفيات التي تقوم بعمل عمليات كبيرة كان أصحابها ينتظرون لفترات طويلة ومن ضمن المبادرات القضاء على قوائم الانتظار.  

وأشار إلى أن المبادرات الصحية متكاملة وشملت كل الأعمار في جميع أنحاء الجمهورية ووصلت للمناطق الحدودية وهذا يحقق فكرة حياة كريمة لكل المصريين، موضحًا أن مصر حققت إنجازات طبية كبيرة خلال 10 سنوات وأهمها القضاء على فيروس "سي" والذي أشاد به العالم ومنظمة الصحة العالمية.

اشرف عقبة النظام العلاجي الطبي المبادرات مصر الاكتشاف المبكر للأمراض المشاكل الصحية

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