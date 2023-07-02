الصحة: مليون خدمة قدمت للمواطنين بعد 6 أيام لمبادرة 100 يوم صحة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه منذ إطلاق مبادرة 100 يوم صحة يوم 25 يونيو، قدمت خدماتها من خلال مبادرات صحة المرأة، والكشف عن الأمراض المزمنة، وحديثي الولادة، ومبادرة صحة الأم والجنين، ومبادرة المقبلين على الزواج، والكشف عن الأورام وعنق الرحم والرئة والقولون.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد الحالات التي استفادت من المبادرة وصل إلى 550 ألفًا، بالإضافة إلى 62 قافلة طبية قدمت خدماتها لما يقرب من 16 ألف مواطن خلال 6 أيام وأكثر من 221 ألف مواطن تم تقديم الخدمات التوعوية والطبية لهم من خلال القوافل الطبية المنتشرة في 27 محافظة.

تقديم كافة الخدمات الطبية بالمجان

وتابع، أن ما يقرب من مليون خدمة قدمت للمواطنين في 6 أيام فقط في المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء ووزير الصحة لتقديم كافة الخدمات الصحية ويتم تقديم كافة الخدمات بالمجان.