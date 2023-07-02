ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة: مليون خدمة قدمت للمواطنين بعد 6 أيام لمبادرة 100 يوم صحة

100 يوم صحة
100 يوم صحة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه منذ إطلاق مبادرة 100 يوم صحة يوم 25 يونيو، قدمت خدماتها من خلال مبادرات صحة المرأة، والكشف عن الأمراض المزمنة، وحديثي الولادة، ومبادرة صحة الأم والجنين، ومبادرة المقبلين على الزواج، والكشف عن الأورام وعنق الرحم والرئة والقولون.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد الحالات التي استفادت من المبادرة وصل إلى 550 ألفًا، بالإضافة إلى 62 قافلة طبية قدمت خدماتها لما يقرب من 16 ألف مواطن خلال 6 أيام وأكثر من 221 ألف مواطن تم تقديم الخدمات التوعوية والطبية لهم من خلال القوافل الطبية المنتشرة في 27 محافظة.

تقديم كافة الخدمات الطبية بالمجان

وتابع، أن ما يقرب من مليون خدمة قدمت للمواطنين في 6 أيام فقط في المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء ووزير الصحة لتقديم كافة الخدمات الصحية ويتم تقديم كافة الخدمات بالمجان.

الصحة مليون خدمة 6 أيام 100 يوم صحة صحة المرأة الخدمات التوعوية القوافل الطبية

مواد متعلقة

وكيل "صحة الدقهلية" يعقد اجتماعًا لمتابعة أعمال "100 يوم صحة"

حملة "100 يوم صحة" تقدم 71 ألفًا و252 خدمة طبية فى جميع المحافظات

وكيل الصحة بأسيوط يفاجئ الفرق الطبية لمبادرة "100 يوم صحة" للتأكد من انتظام العمل

100 يوم صحة.. الكشف على 1150 حالة من رواد الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

إصابة شريف مدكور بفيروس كورونا بعد عودته من الحج

التفاصيل الكاملة لقصة طلاق غادة عبدالرازق من هيثم زنيتا

الجارديان: كتاب بريطانى جديد يكشف كيفية تحول مصر لهوليوود الشرق

سقوط نخلة بحديقة منزله.. الاستجابة لشكوى ابنة شقيق عباس العقاد (صور)

البنك الأهلى: المصريون سحبوا 35.5 مليار جنيه خلال عيد الأضحى

تفحم 3 ماكينات تصوير داخل مكتب صيانة بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب