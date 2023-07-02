سرادق عزاء محمود قرني على "السوشيال ميديا": إلى النور قصيدتك الأدبية

رحل عن عالمنا صباح اليوم الشاعر محمود قرني بعد رحلة صراع مع المرض، ورحلة حافلة من الإبداع في عالم قصيدة النثر؛ حيث يعد واحدا من أهم شعراء قصيدة النثر منذ الثمانينات.

ونعي كُتاب وشعراء مصر عبر حساباتهم محمود قرني عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ نرصدها معاً فى السطور التالية:

رضا أحمد: إلى النور قصيدتك الأبدية

نعت الشاعرة رضا أحمد محمود قرني عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، قائلة: "صديقنا الحبيب شاعرنا النبيل والإنسان الأجمل أستاذي محمود قرني ..ولا سامح الله من خذلنا وخذلك في محنة مرضك".

أحمد الشهاوي: مات محمود قرني مات صاحب هذه السيرة

نعى الشاعر أحمد الشهاوي محمود قرني عبر حسابه بموقع "فيسبوك" ناعياً إياه بصاحب هذه السيرة حيث نشر إصدارات دواوينه ومشاركته في المؤتمرات ومنجزة الأدبي.

إيمان سند: ألف سلام لروحك النقية

كاتبة أدب الأطفال الدكتورة إيمان سند نعت ايضاً عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي محمود قرني؛ قائلة: "الشاعر النبيل يرحل بعد معاناة مع المرض، وقبل إجراء الجراحة.. ألف ألف سلام لروحك النقية".

محمود قرني.. رحلة عطاء ممتدة

صدر للشاعر الإبداعات التالية:" حمَّامات الإنشاد شعر الهيئة العامة لقصور الثقافة 1996 من خيول على قطيفة البيت شعر دار الأحمدي للنشر 1998 م، هواء لشجرات العام شعر الهيئة المصرية العامة للكتاب 1999 م، طرق طيبة للحُفاة شعر الهيئة العامة لقصور الثقافة 2001 م، الشيطان في حقل التوت شعر دار ميريت للنشر 2003، الشيطان في حقل التوت شعر ط 2 مكتبة الأسرة 2006، أوقات مثالية لمحبة الأعداء شعر ميريت للنشر والترجمة 2006، قصائد الغرقى شعر دار التلاقي للنشر 2008، قصائد الغرقى شعر ط 2 خاصة 2010، لعنات مشرقية شعر دار الأدهم للنشر والتوزيع 2012، تفضل هنا مبغى الشعراء شعر دار شرقيات 2015، ترنيمة لأسماء بنت عيسى الدمشقي شعر دار الأدهم 2019، أبطال الروايات الناقصة «مختارات شعرية » دار الأدهم 2021، وجوه في أزمنة الخوف.. عن الهويات المجرحة والموت المؤجل، «كتاب » صادر عن كتاب الهلال 2016، خطاب النخبة وأوهام الدولة الأخلاقية "كتاب" دار روافد.. 2017، لماذا يخذل الشعر محبيه ؟ “كتاب” دار الأدهم 2021، الوثنية الجديدة وإدارة التوحش “كتاب” دار الأدهم 2021، بين فرائض الشعر ونوافل السياسة "كتاب" دار الأدهم 2021، "مسامرات في الحياة الثانية"، مختارات شعرية، دار الأدهم للنشر والتوزيع، خاتم فيروزي لحكيم العائلة. الهيئة العامة لقصور الثقافة.

- ولد في قرية العدوة بمدينة الفيوم 1961 ويقيم بالقاهرة منذ عام 1987، حصل على درجة الليسانس في القانون من جامعة القاهرة 1985، عمل بالمحاماة والصحافة وعمل كمحرر ثقافي لجريدة القدس العربي مكتب القاهرة بين أعوام 1999 حتى يناير 2014 ثم استقال من موقعه.

شارك في العديد من المهرجانات الشعرية العربية والدولية بينها:" مهرجان أصوات المتوسط بفرنسا 2002 ، جرش 2004 ، مهرجان الشعر، العربي بالمغرب 2009 ، مهرجان وهران لفنون الصورة والفيلم التسجيلي 2013، بالإضافة إلى عدد من المهرجانات الشعرية بالكويت، العراق، الأردن، أبو ظبي، والمغرب، وكذلك بعض المشاركات البحثية الأخرى.

شارك في لجان تحكيم بعض الجوائز العربية والمصرية مثل جائزة بلند الحيدري التي يمنحها منتدي أصيلة بالمملكة الغربية، أسَّس مع آخرين ملتقي قصيدة النثر بالقاهرة لدورتين متصلتين، في 2009 , 2010 بمشاركة أكثر من أربعين شاعرا عربيا.

أسَّس جماعة شعراء غضب المعنية بقصيدة النثر التي أقامت عددًا كبيرًا من الفعاليات بنقابة الصحافيين المصرية.

أسَّس مجلة “مقدمة” المعنية أيضا بقصيدة النثر، والنقد الأدبي والفنون التشكيلية - شارك في عضوية مجلس أمناء مركز.

أحمد شوقي بالقاهرة التابع لوزارة الثقافة ثم استقال منه، شارك في أول مجلس أمناء لبيت الشِّعر التابع لوزارة الثقافة ثم استقال منه، شارك في تأسيس مجلة الكتابة الأخرى المستقلة التي تصدر منذ مايو 1991، شارك في تأسيس مجلة العصور الجديدة التي كانت تصدر عن دار سينا للنشر في نهاية التسعينيات، مؤسِّس حركة أدباء وفنانين من أجل التغيير في العام 2005 عضو أتلييه القاهرة للكُتَّاب والفنانين، عضو اتحاد كُتَّاب مصر، انضم إلى قائمة كتّاب جريدة الأهرام في العام 2013 ثم اعتذر عن الاستمرار منتصف 2015، كاتب مقال بجريدتي الاتحاد الإماراتية، وإندبندنت عربية.