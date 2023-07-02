ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إصابة شريف مدكور بفيروس كورونا بعد عودته من الحج

جريدة الدستور

أعلن الإعلامي شريف مدكور عن إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد عودته من مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.

وكتب شريف مدكور منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "بقالي يومين حرارتي ما بين 37 ونصف و38 ونصف، ومش قادر أتحرك الحمد لله".

وتابع شريف مدكور في منشور آخر معلنًا من خلاله إصابته بفيروس كورونا: "كورونا بوستيف".

وقبل 24 ساعة، أعلن شريف مدكور عن عودته من الحج وكتب منشورًا على حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "الحاج شريف رجع مصر يا ولاد، وفي منشور آخر، كان يروي شريف تطورات يومه في الحج، وكتب: بقالي 9 ساعات في الأتوبيس من عرفة للمزدلفة، المسافة 8 كيلو، الحمد لله، أنا أول مره أشوف أعداد ناس بالمنظر ده".

شريف مدكور كورونا كورونا شريف مدكور

الأكثر قراءة

إصابة شريف مدكور بفيروس كورونا بعد عودته من الحج

التفاصيل الكاملة لقصة طلاق غادة عبدالرازق من هيثم زنيتا

وزير الاتصالات بحكومة الإخوان: بيان 3 يوليو كان فارقًا فى تاريخ مصر

"مش صعب".. مصادر بـ"التعليم": لجنة امتحان الكيمياء ستعلن قرارها خلال ساعات

بعد شائعات اهتمام الأهلى بضمه.. ميتلاند يحسم مصير إمام عاشور

الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب