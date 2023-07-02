إصابة شريف مدكور بفيروس كورونا بعد عودته من الحج
أعلن الإعلامي شريف مدكور عن إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد عودته من مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.
وكتب شريف مدكور منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "بقالي يومين حرارتي ما بين 37 ونصف و38 ونصف، ومش قادر أتحرك الحمد لله".
وتابع شريف مدكور في منشور آخر معلنًا من خلاله إصابته بفيروس كورونا: "كورونا بوستيف".
وقبل 24 ساعة، أعلن شريف مدكور عن عودته من الحج وكتب منشورًا على حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "الحاج شريف رجع مصر يا ولاد، وفي منشور آخر، كان يروي شريف تطورات يومه في الحج، وكتب: بقالي 9 ساعات في الأتوبيس من عرفة للمزدلفة، المسافة 8 كيلو، الحمد لله، أنا أول مره أشوف أعداد ناس بالمنظر ده".