سيرجيو راموس وجوردى ألبا يقتربان من الانتقال لـ إنتر ميامى

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، اقتراب الإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان وقائد ريال مدريد السابق، من الانتقال لـ إنتر ميامي الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان إنتر ميامي قد تعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، الإسباني سيرجيو بوسكيتس، في صفقتي انتقال حر، بعد نهاية عقديهما مع باريس سان جيرمان الفرنسي، برشلونة الإسباني على الترتيب.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إنتر ميامي أجرى محادثات مفتوحة مع راموس، حيث إن اللاعب قد يتشارك غرفة الملابس مجددًا مع ميسي، بعد أن لعبا سويًا في باريس سان جيرمان لمدة موسمين.

وأوضح التقرير أن جوردي ألبا لاعب برشلونة السابق، سيكون قريبًا أيضًا من الانضمام إلى إنتر ميامي، رفقة صديقيه وزميليه السابقين ميسي وبوسكيتس.

وكانت تقارير قد تحدثت عن إمكانية عودة راموس للعب مع فريقه الأول إشبيلية الإسباني، إضافة لتلقي اللاعب عروضًا للعب في المملكة العربية السعودية.

وعين إنتر ميامي الأرجنتيني تاتا مارتينيو مدرب برشلونة السابق، مديرًا فنيًا للفريق.