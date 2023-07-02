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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غياب 856 طالبًا عن أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ في "ثانوية قنا"

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية - ارشيفية

أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، الأحد، غياب 856 طالبًا وطالبة عن أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ لشعبتي الأدبي والعلمي للثانوية العامة في محافظة قنا.

وجاء عدد المقيدين لآداء امتحانات الثانوية العامة في قنا 16987 طالبًا وطالبة حضر من بينهم اليوم، لشعبتي العلمي والأدبي 16131 وغياب 856 بنسبة حضور 94.4 %.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم عن عدد من لهم حق الحضور في شعبة العلمي للثانوية العامة 11744 حضر من بينهم 10950 وغاب 794 بنسبة حضور 93.2 %.

بينما شعبة الأدبي من لهم حق الحضور لآداء امتحان التاريخ 5127 حضرًا من بينهم 5065 وغياب 62 بنسبة حضور 98.8 %، بينما في مادة الفلسفة للمكفوفين حضر العدد كاملًا 13 طالب وطالبًا، وأيضًا الكيمياء للمتفوقين العدد كاملًا.

اداء امتحان آداء إمتحانات الادبي والعلمي الأدبى التربية والتعل التربية والتعليم

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