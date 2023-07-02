تداول 35 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 35 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيانٍ اليوم الأحد، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29 ألفًا و319 طنًا، شملت 4050 طن رمل، و11 ألفًا و934 طن كلينكر، و13 ألفًا و335 طن بضائع متنوعة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 44 ألفًا و800 طن، شملت 3525 طن ذرة، و8224 طن خردة، و4436 طن حديد، و5644 طن فول صويا، و3600 طن زيت طعام، و902 طن خشب زان، و1331 طن أبلاكاش، و16538 طن قمح، و600 طن كسب صويا.

وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 776 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 10 حاويات مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2068 حاوية مكافئة، كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 164 ألفًا و357 طنًا، وبمخازن القطاع الخاص 215 ألفًا و188 طنًا.

ولفت إلى أن ثلاثة قطارات غادرت الميناء بحمولة إجمالية 3915 طن قمح متجهة لصوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 2117 شاحنة.