وزارة العمل: أى مواطن يحصل على عقد عمل بالخارج يتوجه لمكاتبنا للتأكد من صحته

أكدت وزارة العمل أنه من الضروري على أي مواطن يحصل على عقد عمل بالخارج التوجه مباشرة لمكاتب عمل الوزارة للتأكد من صحة ذلك العقد قبل السفر.

وقال الدكتور ياسر غازي، مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالوزارة، إن الوزارة تسعى جاهدة لضمان حقوق العمالة المصرية بالخارج، لذا تحذر دائما من العقود الوهمية التي يحصل عليها بعض المواطنين، والتي بدورها تسبب أزمة كبيرة للمواطن عقب وصوله لدولة العمل المتجه إليها.

وأضاف غازي، لـ"الدستور"، أن العامل المصري يمتلك الكثير من الخبرات التي تزيد من فرص طلبه للعمل في الكثير من الدول، خاصة المملكة العربية السعودية، لذا لا بد من استغلال تلك الفرص للحصول على عقود عمل حقيقية تضمن حق العامل.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة الراهنة لإعادة فتح مكتبي التمثيل العمالي التابعين لها بدولة ليبيا.

وأعلنت الوزارة عن تشغيل 3 ملايين و547 ألفا و51 عاملا في الخارج خلال الـ9 سنوات الأخيرة، وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج.

الجدير بالذكر، أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تمكنت من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال تجاوزت الـ2 مليار و105 ملايين جنيه مصري خلال الـ9 سنوات الأخيرة، حيث تمتلك مكاتب التمثيل العمالي الـ9 المنتشرة في عدد من البلدان ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري.

كما قامت الوزارة خلال نفس الفترة بترخيص 225 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، وتجديد ترخيص 1207 شركات أخرى، وأنه تم إلغاء ترخيص 81 شركة لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة 1440 شركة.

وحسب التقرير، تم الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية في الداخل والخارج.