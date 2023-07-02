بعد شائعات اهتمام الأهلى بضمه.. ميتلاند يحسم مصير إمام عاشور

حسم نادي ميتلاند الدنماركي موقفه تجاه مستقبل نجمنا المصري إمام عاشور، المحترف ضمن صفوف الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت التقارير الصحفية في وقت سابق إلى اهتمام نادي الأهلي المصري بالحصول على خدمات إمام عاشور في الصيف.

آخر تطورات مستقبل إمام عاشور مع ميتلاند الدنماركى بعد أنباء اقترابه من الأهلى

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Tipsbladet" الدنماركية، فإن إدارة ميتلاند لا تمانع في رحيل إمام عاشور في الصيف.

وأوضحت الصحيفة الدنماركية، أن توماس توماسبرج، المدير الفني الجديد لفريق ميتلاند، سيعتمد على طريقة لعب 4-4-2، وستؤدي إلى تراجع دور إمام عاشور في الفريق.

يذكر أن فريق ميتلاند كان قد تعاقد مع إمام عاشور في يناير 2023 الماضي، قادمًا من الزمالك، مقابل أكثر من 3 ملايين دولار (2.6 مليون يورو).

في حين أشار الإعلامي كريم حسن شحاتة خلال تصريحات تليفزيونية، أمس السبت، إلى رغبة إدارة ميتلاند في الحصول على ما لا يقل عن 5 ملايين دولار، مقابل الموافقة على رحيل إمام عاشور.

من جانبه، لم يحسم إمام عاشور موقفه النهائي بشأن مستقبله، ما إذا كان سيستمر في مشواره الاحترافي مع نادي ميتلاند التركي من عدمه.

وأفادت الصحيفة الدنماركية في تقريرها، بأن إمام عاشور قد يُفضّل الاستمرار مع ميتلاند، والمنافسة بقوة من أجل المشاركة في مباريات الموسم المقبل.

يذكر أن إمام عاشور قد تعرّض للإصابة في العضلة الخلفية قبل أسابيع من نهاية الموسم الماضي 2022-2023، ليغيب عن مباريات ميتلاند، ويعود إلى مصر لتلقي العلاج ويبدأ برنامجه التأهيلي تحت إشراف طبيب منتخب مصر محمد أبوالعلا.

وخاض إمام عاشور 7 مباريات مع فريق ميتلاند الدنماركي، ونجح خلال المواجهات السبع في صناعة هدفين لزملائه.