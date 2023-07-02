تزامنًا مع إحياء ذكراها.. من هي فيفيانا مون يونغ إن العذراء الشهيدة؟

تحتفل اليوم الكنيسة الكاثوليكية في مصر بذكرى استشهاد القديسة فيفيانا مون يونغ إن العذراء الشهيدة.

من هي القديسة فيفيانا مون يونغ إن العذراء الشهيدة.

ولدت فيفيانا مون يونغ إن في مدينة سول بكوريا، لعائلة من الطبقة المتوسطة وهي الطفلة الثالثة.

كان والد فيفيانا مون يونغ إن العذراء الشهيدة مسؤول حكومي بسيط، رأى مسؤولو المحكمة ذكاء فيفيانا وجمالها واختاروها: كانت تبلغ من العمر سبع سنوات فقط.

بعد أن تعلمت الكتابة، تم تكليفها بكتابة التقارير.

في عام 1797، في سن الحادية والعشرين، وبسبب إصابتها بمرض خطير اضطرت إلى ترك العمل بالمحكمة مؤقتًا.

وذات يوم سمعت عن الإيمان المسيحي الكاثوليكي من امرأة مسنة، فطلبت منها أن تعلمها مبادئ الإيمان.

في العام التالي، ذهبت إلى منزل معلم التعليم المسيحي في كولومبيا كانغ وان سوك، وبعد ان تعلمت على يديه الإيمان المسيحي، قام كاهن مبشر صيني الأب جيمس زو ون مو بمنحها سر العماد المقدس، وكان يعلمها الكتاب المقدس والتعليم الكاثوليكي مع بعض المؤمنين الجدد الآخرين، وبعد ذلك يحتفلون بالقداس الإلهي ويتناولون القربان المقدس.

وعندما تعافت فيفيانا من مرضها، عادت مرة أخرى على العمل بالمحكمة، ولم تستطيع أداء جميع واجباتها الدينية بالكامل، لكنها بذلت قصارى جهدها للبقاء مخلصًة لحياة الصلاة.

عندما تم اكتشاف عضويتها في الكاثوليكية، تم فصلها من المحكمة، بعد أن تحررت من التزاماتها، كانت قادرة على تكريس نفسها بالكامل للإيمان.

فقرأت سير القديسين وألزمت نفسها أن تعيش مثلهم. علاوة على ذلك، كان تعرب بين حين وآخر عن رغبتها في الموت شهيدًة. لكن عائلتها رفضتها أيضًا بسبب إيمانها واعتنقها الديانة المسيحية.

فاستأجرت فيفيانا منزلا قريبا من العاصمة سول، حيث استضافت مدرس التعليم المسيحي السيد أغسطين تشونغ ياك تشوك.

بعد أن بدأ اضطهاد شينيو في عام 1801، عادت فيفيانا إلى منزلها، منتظرة اليوم الذي ستموت فيه شهيدًة.

تحققت رغبتها عندما تم القبض عليها، واقتيدت إلى مقر الشرطة في سيول وتعرضت لتعذيب شديد.

في خضم معاناتها، أعلنت أنها سترتد، لكنها سرعان ما أدركت ما قالته وقالت: "حتى لو مت، لا يمكنني تغيير رأيي بشأن إيماني بالله".

فتم نقلها إلى وزارة العدل، حيث تعرضت لمزيد من الضرب ولكنها كانت صامدة أمام العذبات المريدة، ولم تنكر إيمانها الكاثوليكي.

وقالت ما يلي: “في بياني الأول لمقر الشرطة قلت إنني سأنكر إيماني الكاثوليكي، لكن هذا كان مجرد كلام. في قلبي، لم أنوي أبدًا التخلي عن إيماني. لهذا السبب قلبت بياني رأسًا على عقب. لقد آمنت بالله بقلب صادق لسنوات عديدة. لذا لا يمكنني تغيير رأيي في يوم واحد”.

بمجرد أن أدرك المسؤولون في الوزارة أنهم لا يستطيعون جعلها تنسحب من أفكارها، أصدروا حكم الإعدام: "إنها متعمقة في الإيمان الكاثوليكي لدرجة أنها لن تتخلى عنه أبدًا. لذلك فهي مستحقة أن تموت عشرة آلاف مرة، فتم نقل فيفيانا وآخرين قبلوا سر العماد المقدس واصبحوا مسيحيين إلى معتقل في سول، ونالوا جميعاً إكليل الشهادة بأن قطعت رؤوسهم جميعا في 2 يوليو 1801، وكانت فيفينا تبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماً.

وقيل إن الدم الذي خرج منها أثناء التعذيب تحول إلى أزهار طارت مع الريح، بينما كان ذلك الدم يتدفق من رقبتها لحظة قطع رأسها أبيض اللون كالحليب.

تم تطويب فيفيانا مون يونغ إن ورفاقها، المدرجين في مجموعة الشهداء برئاسة باولو يون جي تشونغ (والتي تضم أيضًا الأب جياكومو زو ون مو وأغوستينو جيونغ ياك جونغ)، من قبل البابا فرنسيس في 16 أغسطس. 2014 أثناء الرحلة الرسولية إلى كوريا الجنوبية.