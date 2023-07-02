الكنيسة الأرمينية الشقيقة الصغرى للقبطية.. تعرف على العلاقات بينهما

تتميز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في عهد البابا تواضروس الثاني، بمستوى جيد في العلاقات مع الكنائس الأخرى وعلى رأس هذه الكنائس الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية.

وعنها يقول الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة الأرمنية فهى إحدى الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الشقيقة الست، وهى : القبطية – السريانية – الأرمنية – الإثيوبية – الإريترية – الهندية .

ويرجع انتشار المسيحية فى أرمينيا إلى القرن الأول الميلادى، حيث قام بالتبشير فيها كل من الرسولين القديسين تداوس وبرثلماوس . ويعتبر عام 301 م هو تاريخ تأسيس (( كرسى إتشميازين )) مقر بطريرك كاثوليكوس كل الأرمن ، وهو الرئيس الأعلى للكنيسة الأرمنية الرسولية .. كما أن لها مقرًا آخر فى بيت كيليكيا فى بيروت بلبنان يرأسه حاليًا الكاثوليكوس آرام الأول .

والكنيسة القبطية الارثوذكسية تذكر فى قداساتها القديس غريغوريوس الأرمنى (المنوَر) ، وتقرأ سيرة القديسة أربسيما فى السنكسار .

هذا وأسست الكنيسة القبطية لجنة ضمن لجان مجمعها المقدس، تسمى لجنة العلاقات المسكونية، منوط بها التعامل مع الكنائس الاخرى وترتيب الحوارات واللقاءات معها وتتكون من الأنبا أنطونيوس مرقس، مطران جنوب افريقيا، والأنبا توماس مطران القوصية ومقرر لجنة (العلاقات المسكونة) الرئيسية، والأنبا مكاريوس الاريترى، والأنبا برنابا اسقف تورينو وروما، والأنبا دميان أسقف شمال ألمانيا ورئيس دير العذراء والقديس موريس - هكستر المانيا، والأنبا انجيلوس أسقف لندن ومقرر لجنة (العلاقات مع الكنائس) الفرعية.

والأنبا دانييل أسقف سيدني، والأنبا أغاثون أسقف البرازيل، الأنبا يوسف أسقف بوليفيا، والأنبا بافلوس أسقف قبرص واليونان، والأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي بسويسرا، والأنبا ابراهام أسقف عام لوس انجلوس، مساعد مقرر لجنة (العلاقات المسكونة) الرئيسية، والأنبا كيرلس أسقف عام لوس انجلوس، ومقرر لجنة (الحوارات مع الكنائس) الفرعية، والأنبا سيرافيم أسقف أوهايو.