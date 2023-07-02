"ارسم فرحة العيد" ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل (صور)

شهد أمس السبت، مركز شباب أهالينا، ثالث فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، المقدمة بمناطق الإسكان بديل العشوائيات احتفالا بعيد الأضحى المبارك، وانطلقت منذ يوم الخميس الماضي.

تضمنت الفعاليات حوارا مفتوحا تحدثت به د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات، عن السلوكيات الإيجابية التي يجب أن نتحلى بها في حياتنا اليومية بين الاصدقاء في المدرسة، أو الإخوة بداخل الأسرة، بهدف تعزيز نمو الطفل بشكل صحي وإيجابي، وصولا إلى الدعم الاجتماعي ليتعايش مع المجتمع الجديد ويكون فردا فاعلا فيه.

كما تضمنت عروض العرائس، وأراجوز وفقرة فنية للمهرج وتقديم عرض فني للفنان شعبان أبو الفضل عن السلوكيات الإيجابية في التعامل مع الأبوين فى إطار قيمي، وفقرة استعراض تنورة للفنان محمد أسامة، كما نفذت المدربة نبيله حسن ورشة أشغال يدوية للأعمال بالورق، وأقيمت كذلك ورش فنية لرسوم الأطفال تحت عنوان "ارسم فرحة العيد" تنفيذ محمد كمال، ونفذت ورش رسم على الوجه بشخصيات ديزني لإسعاد الأطفال للمدرب وليد المليجي، بالإضافة لفقرة ألعاب ترفيهية.

جاءت الفعاليات بالتعاون مع جهاز مدينة أهالينا برئاسة المهندس عمرو مجدي، ومركز شباب أهالينا بإشراف د. أحمد سليمان، حيث تهدف للتأكيد على أهمية الرسالة السامية للفكر والفن فى الارتقاء بالوجدان وتهذيب السلوك.

يشار إلى أن برنامج الفعاليات الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة لمناطق الإسكان البديل احتفالا بعيد الأضحى، يختتم اليوم بحي الأسمرات، ويأتي ذلك استكمالا لفعاليات ثقافية شاملة تقدمها الهيئة وبشكل مستمر ومكثف للأسر والأطفال من قاطني الإسكان بديل العشوائيات، في ضوء التوجيهات الرئاسية بتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان البديل، واستراتيجية العدالة الثقافية وبرنامج عمل وزارة الثقافة.

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