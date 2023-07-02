احتفالات لـ"قصور الثقافة" بالأنفوشى وبرج العرب فى ذكرى ثورة 30 يونيو (صور)

نظم قصر ثقافة برج العرب الجديدة احتفالية فنية تضمنت ورشة تصميم علم مصر بخامات معاد تدويرها تنفيذ صباح فرحات ودولت شبل وفاتن محمد، هذا إلى جانب ورشة تصميم علم بالقماش إشراف هيام عبد الحميد، وذلك ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو والمستمرة بجميع المحافظات على مدار أربعة أيام.

أعقب ذلك فقرة فنية تضمنت عزف مقطوعات وطنية على الأورج منها "يا بلادي، تحيا مصر، وعلمونا في مدرستنا" إشراف إيهاب محمود، كما تم تقديم فقرة عزف على الإيقاع بالاشتراك مع سعيد محمد.

وأمام ساحة قصر ثقافة الأنفوشي قدمت فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان، عرضا فنيا تضمن عددا من الفقرات الاستعراضية بمصاحبة الأغاني الوطنية وسط تفاعل كبير من الجمهور السكندري والمصطافين.

قدمت الفعاليات بإشراف فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، ضمن برامج إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، والتي شهدت احتفالات بالنادي الاجتماعي بمطروح ووادي النطرون ورشيد بالبحيرة، في إطار برنامج مكثف لقصور الثقافة احتفالا بالذكرى العاشرة للثورة.

وكانت قد أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعالياتها الفنية والثقافية، بالعديد من المحافظات، أمس الأول الجمعة، احتفالًا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي تقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ضمن برنامج شامل للوزارة احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية التي صححت مسار الوطن.

وانطلقت فعاليات الهيئة بالأقاليم الثقافية والفروع التابعة لها، وذلك بقصور الثقافة والشواطئ والساحات والحدائق وبالتعاون مع الشباب والرياضة في مراكز الشباب والأندية الرياضية، وشهدت تفاعل الآلاف من أبناء هذه المحافظات.

يشار إلى أن الاحتفالات بالذكرى العاشرة للثورة تأتي بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، والتي تقدم الهيئة خلاله أفلام موسم العيد بالقاهرة والمحافظات بأسعار مخفضة ضمن مشروع "سينما الشعب"، بهدف تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وعودة الجمهور إلى قاعات العرض السينمائي، إضافة إلى عرض عدد من الأفلام الوثائقية، قبل الفيلم الرئيسي لتعزيز قيم الهوية والانتماء ونشر الوعي بين المواطنين، وكذلك الفعاليات المقدمة لأبناء مدن وأحياء الإسكان بديل العشوائيات في إطار برامج بناء الإنسان، وعروض الموسم المسرحي للطفل بعدة محافظات، وغيرها من الفعاليات، حيث تكثف الهيئة أنشطتها وفعالياتها للوصول بالمنتج الثقافي لجميع أبناء الوطن.

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