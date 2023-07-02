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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة ألعاب القوى تغادر إلى الجزائر للمشاركة فى دورة الألعاب العربية

بعثة ألعاب القوى
بعثة ألعاب القوى

غادرت القاهرة بعثة منتخب مصر لألعاب القوى للمشاركة في دورة الألعاب العربية التي تقام في الجزائر، خلال الفترة من 5 حتى 15 يوليو المقبل.

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية في بعض منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال.

ويشارك منتخب ألعاب القوى باللاعبين مصطفى عمرو في دفع الجلة، وإسراء عويس في الوثب الطويل، وإيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح، ومصطفى الجمل في رمي المطرقة.

ويتابع هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، كافة تفاصيل البعثة التي تم تجهيزها في وقت قياسي، والتواصل مع محمد عبدالمقصود، عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب العربية؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات وحل صعوبات تسجيل البعثة بعد التواصل مع اللجنة المنظمة لتذليل كافة العقبات للبعثة المصرية.

وأنهى مسئولو اللجنة الأوليمبية إجراءات سفر بعثة ألعاب القوى، حيث تواجد في مطار القاهرة الدكتور أسامة صادق، من إدارة العلاقات العامة، لإنهاء ترتيبات سفر البعثة من مطار القاهرة.

وتقام منافسات ألعاب القوى في مدينة وهران بعدما تم نقلها من مدينة زرالدة.

ويلحق وفد رفع الأثقال ببعثة مصر يوم 9 يوليو للمشاركة في المنافسات.

رفع الأثقال اتحاد رفع الأثقال هشام حطب هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الوثب الطويل

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